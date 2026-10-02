هفته هفتم لیگ برتر فوتسال، ادامه صدرنشینی گهرزمین و باخت پالایش نفت

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال، ادامه صدرنشینی گهرزمین و باخت پالایش نفت



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ایران که جمعه ١٠ مهر برگزار شد به این شرح است:

فولاد هرمزگان ٠ – ١ گهرزمین سیرجان

گلزنان گُهرزمین: مهدی مهدی‌خانی

گیتی‌پسند اصفهان ٣ – ٢ نگین‌تندیس قرچک

گلزنان گیتی‌پسند: مهدی اسدشیر (سعید احمدعباسی)، امیرحسین داوودی (محمدحسین درخشانی)، سهیل جامدی (مسعود یوسف) / گلزنان نگین‌تندیس: جعفر نجفی، منوچهر لطفی

سن‌ایچ ساوه ٢ – ٢ شهرداری ساوه

گلزنان سن‌ایچ: امیرحسین ابطحی (احمد اسماعیل پور)، امیرحسین ابطحی / گلزنان شهرداری: علی مروتی (سینا ممبینی)، محمدحسن فهیمی (علی مروتی)

دلسوختگان قم ۴ – ٠ مس‌سونگون ورزقان

گلزنان دلسوختگان: محمدجواد سنگ‌تراشان، محمد هاتفی، امیررضا صفری، روح‌الله ایثاری

پالایش‌نفت شازند – پالایش‌نفت بندرعباس

گلزنان شازند: علیرضا جوان (پژمان بهادیوند)، بهداد شیخ‌احمدی، بهمن جعفری (مصطفی احمدی)، پدرو هنریکه / گلزنان بندرعباس: ابوالفضل حسینی

دائم‌پناه مشهد ١ – ۴ پالایش‌نفت اصفهان

گلزنان دائم‌پناه: متین محمدپور / گلزنان پالایش‌نفت: امیرحسین تاجیک، امیرحسین تاجیک، بلال اسمعیلی، محمد یقین‌لو

فولاد زرند ٢ – ١ پردیس‌شیری قزوین

گلزنان فولاد: داوود خسروی، سعید افشاری / گلزنان پردیس: علی کرمی





در جدول گهر زمین با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پالایش نفت بندرعباس با ۱۶، پالایشگاه نفت شازند با ۱۳ و گیتی پسند با ۱۲ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.