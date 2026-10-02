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پرونده هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ جمعه ۱۰ مهر با برگزاری هفت دیدار بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ایران که جمعه ١٠ مهر برگزار شد به این شرح است:
فولاد هرمزگان ٠ – ١ گهرزمین سیرجان
گلزنان گُهرزمین: مهدی مهدیخانی
گیتیپسند اصفهان ٣ – ٢ نگینتندیس قرچک
گلزنان گیتیپسند: مهدی اسدشیر (سعید احمدعباسی)، امیرحسین داوودی (محمدحسین درخشانی)، سهیل جامدی (مسعود یوسف) / گلزنان نگینتندیس: جعفر نجفی، منوچهر لطفی
سنایچ ساوه ٢ – ٢ شهرداری ساوه
گلزنان سنایچ: امیرحسین ابطحی (احمد اسماعیل پور)، امیرحسین ابطحی / گلزنان شهرداری: علی مروتی (سینا ممبینی)، محمدحسن فهیمی (علی مروتی)
دلسوختگان قم ۴ – ٠ مسسونگون ورزقان
گلزنان دلسوختگان: محمدجواد سنگتراشان، محمد هاتفی، امیررضا صفری، روحالله ایثاری
پالایشنفت شازند – پالایشنفت بندرعباس
گلزنان شازند: علیرضا جوان (پژمان بهادیوند)، بهداد شیخاحمدی، بهمن جعفری (مصطفی احمدی)، پدرو هنریکه / گلزنان بندرعباس: ابوالفضل حسینی
دائمپناه مشهد ١ – ۴ پالایشنفت اصفهان
گلزنان دائمپناه: متین محمدپور / گلزنان پالایشنفت: امیرحسین تاجیک، امیرحسین تاجیک، بلال اسمعیلی، محمد یقینلو
فولاد زرند ٢ – ١ پردیسشیری قزوین
گلزنان فولاد: داوود خسروی، سعید افشاری / گلزنان پردیس: علی کرمی
در جدول گهر زمین با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای پالایش نفت بندرعباس با ۱۶، پالایشگاه نفت شازند با ۱۳ و گیتی پسند با ۱۲ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.