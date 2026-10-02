تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با برتری سه بر ۲ مقابل تیم نگین تندیس قرچک به سومین برد فصل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتسال در سالن ورزشی پیروزی اصفهان» به مصاف تیم نگین تندیس قرچک رفت و با ارایه یک بازی زیبا و برتر با نتیجه سه بر ۲ به پیروزی رسید.

میزبان در همان اوایل بازی توانست با گل مهدی اسدشیر به برتری یک بر صفر برسد که البته دقایقی بعد جعفر نجفی گل تساوی نماینده قرچک را به ثمر رساند تا با پایان نیمه نخست ۲ تیم با نتیجه یک بر یک به رختکن بروند.

در نیمه دوم، گیتی پسند که بیش از میهمان به پیروزی نیاز داشت، حملات پرتعدادی را بر روی دروازه تیم نگین تندیس قرچک ترتیب داد و در نهایت اواسط نیمه میثم داوودی قفل دروازه میهمان را گشود و بازی را ۲ بر یک کرد.

نماینده فوتسال قرچک پس از دریافت گل دوم کمی از لاک دفاعی خارج شد و این فرصت گلزنی را بار دیگر به گیتی زن‌ها داد تا سهیل جامدی گل سوم را وارد دروازه میهمان کند.

این برتری ۲ گله زیاد دوام نداشت و دقابقی بعد امیرعلی لطفی گل دوم را وارد دروازه گیتی پسند کرد و در نهایت این بازی با حرکت‌های سریع و انعطاف پذیری محمد جواد صفری سنگربان گیتی زن‌ها با نتیجه سه بر ۲ به سود نماینده اصفهان به پایان رسید.

گیتی پسند اصفهان با کسب پیروزی در بازی عصر امروز به سومین برد فصل دست یافت و با سه برد، سه تساوی و یک باخت ۱۲ امتیازی شد و به نیمه بالایی جدول صعود کرد.

تیم فوتسال مردان گیتی‌پسند اصفهان تاکنون هفت بار به مقام قهرمانی و هفت بار به مقام نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتسال ایران دست یافته است. این تیم در سال ۱۳۹۰ قهرمان لیگ فوتسال قهرمانان آسیا شد.