به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ شهردار لولمان گفت: در این طرح بیش از ۱۰ نوع خدمت پزشکی و سلامت شامل دندانپزشکی، پزشک متخصص داخلی وعمومی، فیزیوتراپی، مامایی، غربالگری قند و فشار خون، روانشناسی، طب سنتی و توزیع دارو ارائه شد.

حسین خرسندی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت شهروندان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه عنوان کرد و افزود: شهرداری لولمان برای حمایت بهداشتی و اجتماعی از شهروندان در شرایط جنگی آماده خدمت‌رسانی است.