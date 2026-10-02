پخش زنده
امروز: -
کاروان سلامت رضوی با همکاری شهرداری لولمان و کانون تخصصی سلامت رضوی شهرستان رشت، بیش از ۳۰۰ شهروند لولمانی را به صورت رایگان ویزیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ شهردار لولمان گفت: در این طرح بیش از ۱۰ نوع خدمت پزشکی و سلامت شامل دندانپزشکی، پزشک متخصص داخلی وعمومی، فیزیوتراپی، مامایی، غربالگری قند و فشار خون، روانشناسی، طب سنتی و توزیع دارو ارائه شد.
حسین خرسندی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت شهروندان و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه عنوان کرد و افزود: شهرداری لولمان برای حمایت بهداشتی و اجتماعی از شهروندان در شرایط جنگی آماده خدمترسانی است.