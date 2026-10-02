با فرارسیدن روز‌های پایانی هفته، مهاباد به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در منطقه تبدیل می‌شود؛ شهری که با طبیعت سرسبز، چشم‌انداز‌های چشم‌نواز دریاچه سد و بازارچه‌های پرشور، میزبان مسافرانی است که برای «نفس کشیدن» و دور شدن از هیاهوی زندگی شهری، این دیار را انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آخر هفته که از راه می‌رسد، جاده‌های منتهی به مهاباد شاهد حضور خودرو‌هایی است که از شهر‌های دور و نزدیک، مسیر این شهرستان را برای استراحتی کوتاه و بازیابی انرژی انتخاب کرده‌اند. برای بسیاری از گردشگران، مهاباد فراتر از یک شهر، مقصدی برای چند ساعتی آرامش و دوری از دغدغه‌های روزمره است.

از حاشیه سرسبز رودخانه گرفته تا بوستان‌های شهری و در نهایت تفرجگاه بی‌نظیر دریاچه سد مهاباد، این شهر فضا‌های متنوعی را برای خانواده‌ها فراهم کرده است. گردشگرانی که از مناطق مختلف به این شهر آمده‌اند، معتقدند که تنها چند دقیقه فاصله از هیاهوی مرکز شهر و رسیدن به مناظر طبیعی، کافی است تا هوای تازه و حال‌وهوای سفر، خستگی هفته را از تنشان بیرون کند.

بسیاری از مسافران در گفت‌و‌گو با ما، تنوع فضا‌های تفریحی و آب‌وهوای مطبوع را اصلی‌ترین دلایل انتخاب مهاباد به‌عنوان مقصد آخر هفته عنوان کردند؛ جایی که می‌شود ساعت‌ها میان درختان، کنار آب و در هوای دلنشین تفرجگاه‌ها سپری کرد.

اما حضور مسافران تنها به طبیعت‌گردی محدود نمی‌شود. گرمی و رونق خرید و فروش در بازارچه‌های مهاباد، بخش دیگری از جذابیت سفر به این شهر است.

حضور انبوه گردشگران، پویایی خاصی به مراکز خرید و بازارچه‌های محلی بخشیده است که خود موجب رونق اقتصاد شهری و کسب‌وکار کسبه شده است. کسبه مهابادی نیز از این حضور استقبال کرده و آن را فرصتی برای معرفی فرهنگ و محصولات منطقه می‌دانند.

مهاباد، شهری که طبیعتش به مسافران لبخند می‌زند و بازارهایش به آن‌ها خوش‌آمد می‌گوید. اینجا شهری است که با ترکیبی از آرامش طبیعت و پویایی تجارت، مسافران را به ماندن و دوباره آمدن دعوت می‌کند.