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همزمان با برگزاری رزمایش «جانفدایان»، مردم، عشایر و ایل بختیاری در روستای گوکان، در غربیترین نقطه استان اصفهان، گرد هم آمدند و بر همبستگی خود با ایران و آمادگی برای دفاع از سرزمین تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روستای گوکان در پشتکوه فریدونشهر (کوهساران موگویی) امروز میزبان اجتماع مردم، عشایر و جمعی از ایل بختیاری در قالب برنامه «جانفدایان» بود.
مردمان زاگرسنشین این منطقه با حضور در این اجتماع، با پوشش محلی بختیاری و در دست داشتن پرچم ایران، جلوههایی از همدلی و اتحاد خود را به نمایش گذاشتند.
حضور عشایر و بختیاریها با لباس محلی و همچنین برنو، از جمله قابهای این اجتماع بود؛ تصاویری که هویت تاریخی و فرهنگی مردم منطقه را در کنار حضور آنان در برنامه «جانفدایان» به تصویر کشید.
در این مراسم، استاندار اصفهان و جمعی از فرماندهان و سرداران سپاه نیز حضور داشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با تأکید بر تعلق خود به ایران، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و دفاع از سرزمین تأکید کردند.
گوکان، در دل زاگرس و منطقه پشتکوه فریدونشهر، امروز صحنه اجتماع مردمانی بود که با یکدیگر بر وحدت، همدلی و دفاع از ایران تأکید کردند.
در یک کلام؛ بختیاری، پای ایران ایستاده است.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما