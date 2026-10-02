همزمان با برگزاری رزمایش «جان‌فدایان»، مردم، عشایر و ایل بختیاری در روستای گوکان، در غربی‌ترین نقطه استان اصفهان، گرد هم آمدند و بر همبستگی خود با ایران و آمادگی برای دفاع از سرزمین تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روستای گوکان در پشتکوه فریدونشهر (کوهساران موگویی) امروز میزبان اجتماع مردم، عشایر و جمعی از ایل بختیاری در قالب برنامه «جان‌فدایان» بود.

مردمان زاگرس‌نشین این منطقه با حضور در این اجتماع، با پوشش محلی بختیاری و در دست داشتن پرچم ایران، جلوه‌هایی از همدلی و اتحاد خود را به نمایش گذاشتند.

حضور عشایر و بختیاری‌ها با لباس محلی و همچنین برنو، از جمله قاب‌های این اجتماع بود؛ تصاویری که هویت تاریخی و فرهنگی مردم منطقه را در کنار حضور آنان در برنامه «جان‌فدایان» به تصویر کشید.

در این مراسم، استاندار اصفهان و جمعی از فرماندهان و سرداران سپاه نیز حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با تأکید بر تعلق خود به ایران، بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها و دفاع از سرزمین تأکید کردند.

گوکان، در دل زاگرس و منطقه پشتکوه فریدونشهر، امروز صحنه اجتماع مردمانی بود که با یکدیگر بر وحدت، همدلی و دفاع از ایران تأکید کردند.

در یک کلام؛ بختیاری، پای ایران ایستاده است.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما