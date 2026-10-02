

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه موقت بافق با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: آینده کشور و نظام به دست جوانان و نوجوانان رقم خواهد خورد و نسل امروز باید از دوران تحصیل خود را برای پذیرش این مسئولیت آماده کند.

حجت‌الاسلام هاشمی با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت تنها انتقال دانش نیست، گفت: نظام آموزشی باید نسلی دانا، توانمند، امیدوار، اخلاق‌مدار و باتقوا تربیت کند و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز باید در دوران تحصیل در کنار دانش، از ریشه‌های هویت ملی، عزت، استقلال فرهنگی، زبان مادری، پرچم نظام اسلامی و دیگر نماد‌های هویتی خود پاسداری کنند.

امام جمعه مهریز با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی در تأمین امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد و گفت: امنیت نعمت بزرگی است که به آسانی به دست نیامده و مردم باید قدردان مجاهدت نیرو‌های انتظامی و مسلح کشور باشند.

حجت الاسلام محی الدینی با گرامیداشت روز روستا و عشایر، روستا‌ها را یکی از کانون‌های مهم تولید کشور دانست و اظهار کرد: آبادانی روستا تنها به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه اقتصادی و اشتغال نیز فراهم شود تا مردم به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به مهاجرت نشوند.

امام جمعه موقت میبد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دوران هشت سال دفاع ملت ایران در برابر تهاجم دشمن را یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس حاصل لطف و عنایت الهی، رهبری امام خمینی (ره)، مقاومت رزمندگان، حضور مردم و پشتیبانی خانواده‌ها از جبهه‌ها بود.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به شرایط امروز کشور، بر ضرورت وحدت، همدلی و حمایت از رزمندگان تأکید کرد و گفت: امروز نیز مهم‌ترین وظیفه ما این است که وحدت و همصدایی خود را حفظ کنیم و با حضور در صحنه، موجب دلگرمی رزمندگان باشیم.

امام جمعه هرات با تأکید بر اهمیت اخلاص در عمل، بهره‌گیری از فرصت‌های زندگی و توجه خانواده‌ها و آموزش و پرورش به تربیت نسل آینده، حضور مردم در نماز جمعه را نشانه پایبندی به ارزش‌های دینی دانست و بر هوشیاری در برابر تهدید‌ها و تحولات منطقه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضازاده با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه، بر حفظ هوشیاری، انسجام و حضور مردم در صحنه تأکید کرد.

امام جمعه زارچ همچنین با تبریک هفته فراجا، از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان انتظامی شهرستان قدردانی کرد و گفت: با توجه به تازه‌تأسیس بودن شهرستان زارچ، ارتقای کلانتری زارچ به فرماندهی انتظامی شهرستان و اصلاح چارت سازمانی از مطالبات مهم است که باید با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام طباطبایی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق را مورد توجه قرار داد و گفت: مقاومت مردم و نیرو‌های مقاومت در منطقه موجب شده است حضور نیرو‌های خارجی با چالش‌های جدی مواجه شود.

امام جمعه بهاباد با اشاره به دو عرصه «دفاع مقدس» و «جهاد و مقاومت» افزود: امروز همانند دوران دفاع مقدس، جمهوری اسلامی ایران محاسبات دشمن را بر هم زده است.

حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر حضور همیشگی مردم در صحنه گفت: حضور و ایستادگی مردم موجب یأس دشمن شده است. دشمن به دنبال ایجاد ناامنی و اضطراب در داخل و سپس حمله نظامی است، اما ملت ایران توطئه‌ها را شناخته و بیش از هفت ماه در میدان ایستاده است.

امام‌جمعه موقت اردکان با اشاره به چالش‌های حاکم بر فضای مجازی، این عرصه را یکی از سخت‌ترین میدان‌ها برای رعایت تقوا دانست. وی با ابراز نگرانی از رهاشدگی فضای مجازی و سوءاستفاده دشمن از این وضعیت، افزود:

حجت‌الاسلام حسینی پور در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از ایثارگری‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های پلیس قدردانی کرد و با اشاره به نقش خانواده‌های این عزیزان افزود: می‌توان از صبر، مجاهدت و همراهی خانواده‌های نیرو‌های انتظامی نیز قدردانی کرد؛ چرا که آنها نیز در مسیر حفظ امنیت و آرامش جامعه، هم‌گام با این عزیزان گام برمی‌دارند.