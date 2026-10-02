ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پردیس، وضعیت هوای این منطقه را برای روزهای جمعه و شنبه (۱۰ و ۱۱ مهر) در سطح «نارنجی» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پردیس طی اطلاعیه‌ای وضعیت نارنجی هواشناسی برای امروز و فردا در این شهرستان اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی از جمعه ۱۰ مهر تا شنبه ۱۱ مهر صادر شده است.

در این اطلاعیه، اثرات این سامانه جوی بارش باران و رعدوبرق و احتمال طوفان، بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی بعضی معابر، وزش باد شدید موقت، سقوط اشیاء از ارتفاعات، خطر سقوط سنگ و رانش، کاهش دید افقی و خسارت به صنعت کشاورزی اعلام شده است.

ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پردیس به شهروندان توصیه کرد از سفر‌های غیرضروری و تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کرده و اقدام به مستحکم‌سازی سازه‌های سبک و موقت (داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی) کنند.

همچنین لایروبی انهار و مسیل‌ها و آماده‌باش کلیه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی از دیگر موارد اعلام شده توسط این ستاد است.