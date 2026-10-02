به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ امام جمعه فومن در این مراسم، عقیقه و قربانی را از سنت‌های ارزشمند دین مبین اسلام دانست و گفت: در فرهنگ دینی بر ذبح قربانی و خیرات برای رفع مشکلات و بلایا سفارش شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) فومن نیز گفت: با همکاری خیران و گروه‌های جهادی، ۲۷ رأس گوسفند تهیه و ذبح و ۵۰۰ بسته گوشت به ارزش بیش از یک میلیارد تومان بین نیازمندان زیرپوشش توزیع شد.