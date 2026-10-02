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همایش فرهنگی سنت عقیقه با توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان، برای نخستین بار در گیلان در فومن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ امام جمعه فومن در این مراسم، عقیقه و قربانی را از سنتهای ارزشمند دین مبین اسلام دانست و گفت: در فرهنگ دینی بر ذبح قربانی و خیرات برای رفع مشکلات و بلایا سفارش شده است.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) فومن نیز گفت: با همکاری خیران و گروههای جهادی، ۲۷ رأس گوسفند تهیه و ذبح و ۵۰۰ بسته گوشت به ارزش بیش از یک میلیارد تومان بین نیازمندان زیرپوشش توزیع شد.