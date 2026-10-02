کالابرگ در مسیر افزایش اعتبار

شارژ کالابرگ مهرماه هموطنان از چند روز آینده آغاز می‌شود. کالابرگ‌های یک میلیونی که به گفته سخنگوی دولت مقرر شده از این ماه، حداقل برای هموطنان دهک‌های پایین درآمدی، افزایش اعتبار داشته باشد.