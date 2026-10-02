به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سردار دلاور القاصی مهر در رزمایش جانفدایان البرزی با اشاره به برگزاری این رزمایش همزمان با هفته فراجا ، گفت : این رزمایش نمادی از اقتدار نیروهای انتظامی برای صیانت از امنیت ، آرامش و سرمایه های اجتماعی مردم است و پلیس همچنان بر عهد خود ایستاده و در کنار مردم برای پیروزی و سربلندی کشور در مقابل هر گونه تجاوز، ناامنی و فتنه افکنی تا پای جان ایستاده است .

وی با اشاره به اینکه مردم ایران در مقاطع حساس، همواره نسبت به سرنوشت کشور و حفظ امنیت جامعه احساس مسوولیت کرده‌اند، افزود : حضور گسترده مردم در رزمایش جان‌فدایان البرزی ، پیام روشنی از انسجام و همدلی مردم در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور مخابره کرد

وی افزود: هر زمان که مردم و نیروهای مسلح و انتظامی با تکیه بر وحدت و همدلی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند.