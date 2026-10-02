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برای تحقق عدالت در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی، کاروان سلامت بنیاد علوی با حضور در مناطق کمتر برخوردار مهاباد، خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی را به ۳۰۰۰ نفر از شهروندان ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کاروان جهادگران سلامت بنیاد علوی این بار مسیر خدمت خود را به مقصد روستای یوسفکند در شهرستان مهاباد کج کرد. این رویداد جهادی که با هدف ارتقای سلامت روستاییان و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی برگزار شد، موجی از امید و رضایت را در میان اهالی این مناطق ایجاد کرد.
جهادگرانی که به گفته خود، «عشق به خدمت و تسکین درد همنوع» محرک اصلیشان برای پوشیدن لباس خدمت در هر شرایط و مکانی است، با استقرار در این منطقه، طی دو روز به خدمترسانی پرداختند.
جمیل آزادمنش، تسهیلگر بنیاد علوی در مهاباد، با اشاره به جزئیات این طرح گفت: «در این دوره، به حدود ۲ هزار نفر خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان ارائه شد. پیش از این نیز در شهر گوکتپه، ۱۰۰۰ نفر از خدمات تخصصی چشمپزشکی بهرهمند شده بودند که با احتساب این مراحل، در مجموع ۳ هزار نفر از خدمات کاروان سلامت در مهاباد بهرهمند شدهاند.»
آرین مزروعی، مسئول گروه جهادی، نیز در تشریح خدمات ارائهشده اظهار کرد: این کاروان متشکل از ۲۰ پزشک و دندانپزشک متخصص است که با تجهیزات کامل در منطقه حضور یافتهاند. خدماتی همچون ویزیت، غربالگری سلامت، ترمیم، جرمگیری و کشیدن دندان به صورت کاملاً رایگان در اختیار اهالی قرار گرفته است.
وی افزود: خدمترسانی به مناطق محروم صرفاً به مهاباد محدود نمیشود و طبق برنامهریزی صورتگرفته، این تیم جهادی پس از اتمام مأموریت خود در مهاباد، راهی شهرستان سردشت خواهد شد تا همین خدمات را به مردم مناطق کمتر برخوردار آن خطه نیز ارائه دهد.
در حاشیه این حضور، اهالی مناطق کمبرخوردار با ابراز خرسندی از حضور پزشکان جهادگر، ضمن قدردانی از زحمات و نوعدوستی این کادر درمان، این اقدامات را مصداق بارزِ مسئولیتپذیری اجتماعی و گامی موثر در راستای کاهش هزینههای درمانی خانوادههای کمبضاعت دانستند.