

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده بسیج سپاه نیشابور با اشاره به برگزاری این رزمایش در نیشابور گفت: رزمایش بزرگ اقتدار «جانفدایان ایران اسلامی» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این برنامه، حضور و آمادگی خود را در کنار یکدیگر به نمایش گذاشتند.

سرهنگ علی نیک‌یاد افزود: این رزمایش هم‌زمان با دویست‌وپانزدهمین اجتماع شبانه مردم نیشابور برگزار شد و حضور گسترده مردم در این اجتماع، جلوه‌ای از انسجام و همراهی اقشار مختلف مردم این شهرستان را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ گردان در این رزمایش حضور داشتند، ادامه داد: اقشار مختلف مردم نیشابور در این برنامه مشارکت داشتند و هر یک از بخش‌های مختلف جامعه در کنار نیرو‌های امنیتی و نظامی در این رزمایش حضور پیدا کردند.

نیک‌یاد گفت: نیرو‌های امنیتی و نظامی، بسیج اقشار، هیئت‌های مذهبی، ورزشکاران، عشایر، دانش‌آموزان، صنعتگران و فعالان حوزه بهداشت و درمان، از جمله گروه‌هایی بودند که در این رزمایش حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: حضور این طیف گسترده از اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر، نشان‌دهنده انسجام و همراهی مردم نیشابور و حضور آنان در صحنه‌های مختلف است.

وی افزود: این رزمایش از ابتدای مسجد صاحب‌الزمان (عج) واقع در خیابان امام خمینی (ره) نیشابور آغاز و تا مقابل مسجد جامع نیشابور پایان یافت و شرکت کنندگان به اجتماع شبانه مردم در حسینیه خیابان امام خمینی (ره) پیوستند.