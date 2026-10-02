

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در پیام روز ملی نخبگان، آنان را «امید‌های بزرگ کشور» خواند و با استناد به فرمایشات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «نخبگان امید‌های بزرگ کشورند»، یادآور شد: نخبگان اگر راه را پیدا کنند و حرکت خود را درست تنظیم نمایند، کشور را از بسیاری مشکلات نجات خواهند داد.

امام جمعه یزد با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در تمدن و دانش بشری افزود: امروز جوانان خلاق و نخبگان این مرز و بوم، با تکیه بر گوهرِ خرد و تعهد، سکان‌دارانِ اصلیِ کشتیِ پیشرفت در دریای مواجِ تکنولوژی و دانشِ نوین هستند.

آیت الله ناصری با اشاره به شرایط کنونی کشور و الهام از حماسه‌های دوران مقاومت، تأکید کرد: ملت سرافراز ایران، هرچند داغ رهبر شهید را در سینه دارد، اما با تکیه بر تجربه ارزشمند دفاع مقدس و مسیر عزت و خودباوری، در حال ترسیم چشم‌اندازی روشن برای میهن اسلامی است.

وی آیت‌الله ناصری در پایان ضمن قدردانی از بنیاد نخبگان استان یزد، ابراز امیدواری کرد که همت والای نخبگان همچون چراغی فروزان، راه را بر دشواری‌ها ببندد و نام ایران و یزد را در پهنه گیتی بلندآوازه‌تر کند.