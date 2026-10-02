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فرمانده سپاه کربلای مازندران، همدلی و وحدت سپاه و فراجا را سدی در برابر فتنهها و توطئهها دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا در پیامی فرارسیدن هفته فراجا را به سردار حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده انتظامی مازندران، فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان و خانوادههای آنان تبریک گفت.
سردار محمدرضا موحد در این پیام با اشاره به شعار امسال هفته فراجا با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» افزود: این شعار تجلی پیوند عمیق خادمان نظم و امنیت و حماسه ملت ایران اسلامی است.
وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در بیش از هفت ماه گذشته گفت: ملت ایران برای دفاع از حریم انقلاب اسلامی و به خونخواهی امام شهید خود به پا خاستند و استوار و ثابتقدم میدان را ترک نکردند.
فرمانده سپاه کربلا افزود: در کنار این ملت، پلیس مجاهد با شبزندهداریها و فداکاریهای خالصانه خود، بستر این ایستادگی را فراهم آورده است.
سردار موحد، اقتدار و امنیت پایدار مازندران را ثمره مجاهدت حافظان نظم و امنیت دانست و گفت: سبزپوشان سپاه کربلا با افتخار دوشادوش نیروی انتظامی استان ایستادهاند و برای اعتلای امنیت، آرامش و نظم مازندران آماده جانفشانی و فداکاری در میدانهای مأموریتی هستند.
وی تأکید کرد: اخوت، همدلی و وحدت میان سپاه و فراجا، سدی در برابر فتنهها و توطئههای بدخواهان خواهد بود.
فرمانده سپاه کربلا در پایان، از درگاه خداوند سبحان، تداوم توفیقات، عزت و سلامتی فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان و خانوادههای آنان را مسئلت کرد.