رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان با هدف نمایش اقتدار، آمادگی و انسجام جانفدایان البرزی در بلوار جمهوری کرج، حدفاصل میدان سپاه تا میدان جمهوری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، گردان‌های مردمی، دانش‌آموزان، خانواده‌ها، زوج‌های جوان، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم در این رزمایش حضور دارند همچنین در این رزمایش، مسیر‌های مشخصی برای رژه گردان‌های پیاده و خودرویی آماده سازی شده است

رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، از ساعت ۱۴ امروز جمعه، ۱۰ مهر آغاز و تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.