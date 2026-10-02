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رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان با هدف نمایش اقتدار، آمادگی و انسجام جانفدایان البرزی در بلوار جمهوری کرج، حدفاصل میدان سپاه تا میدان جمهوری در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، گردانهای مردمی، دانشآموزان، خانوادهها، زوجهای جوان، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم در این رزمایش حضور دارند همچنین در این رزمایش، مسیرهای مشخصی برای رژه گردانهای پیاده و خودرویی آماده سازی شده است
رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، از ساعت ۱۴ امروز جمعه، ۱۰ مهر آغاز و تا ساعت ۲۰ ادامه دارد.