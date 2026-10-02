تیم‌های فوتسال سن ایچ و شهرداری ساوه در یک نبرد تمام ساوجی به تساوی رضایت دادند و شازندی‌ها همنام بندری خود پالایش نفت بندر عباس را با شکست بدرقه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و از هفته هفتم مسابقه سن ایچ و شهرداری ساوه با تساوی در عدد ۲ به پایان رسید تا هر دو تیم یک امتیاز به اندوخته‌های قبلی خود اضافه کنند.

در شازند پالایش نفت این شهر در یک مسابقه پر گل ۴ - یک، میهمان خود پالایش نفت بندرعباس را شکست داد تا با ۱۳ امتیاز بعد از تیم‌های گهر زمین سیرجان و نماینده فوتسال بندرعباس با دو پله صعود در جای سوم جدول قرار گیرد.

در پایان هفته هفتم، سن ایچ ۸ امتیازی نهم شد و شهرداری با یک امتیاز کمتر در خانه دوازدهم جدول قرار گرفت تا سالنی بازان ساوجی همچنان در نیمه پایین جدول جا خوش کرده باشند.

در هفته هشتم این مسابقات پنجشنبه ۱۶ مهر شهرداری ساوه میزبان گیتی پسند اصفهان است، سن ایچ ساوه در اصفهان با پالایش نفت این شهر مسابقه می‌دهد و شازندی‌ها در قزوین به مصاف تیم پردیس شهید شیری می‌روند.