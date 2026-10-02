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مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان : تمهیدات لازم برای مقابله با پدیده النینو در سدهای خوزستان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: تمامی تمهیدات لازم برای مقابله با پدیده النینو در سدهای خوزستان فراهم شده است.
عباس صدریان فر افزود: براساس پیش بینیهای سازمان هواشناسی و مدیریت بحران، برنامه ریزی و روشهای مختلف برای مقابله برای پدیده النینو و بارشهای فراگیر و بالاتر از نرمال در سدهای استان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۹ میلیارد متر مکعب مخازن سدهای خوزستان خالی است، ادامه داد: هم اکنون حجم مفید سدهای خوزستان حدود ۴ میلیارد متر مکعب در مقایسه با سال گذشته سه میلیارد متر مکعب ذخیره سازی بیشتری شده است.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان خاطر نشان کرد: در بازدید از سیلاب بندهای بخش شعیبیه آمادگی لازم برای مقابله با پدیده النینو و سیلابهای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
صدریان فر ادامه داد: با مشارکت شرکتهای کشت و صنعت نیشکر امام خمینی و کارون شوشتر سنگ مورد نیاز مرمت سیل بندیشان سخی تامین شد و تیم مهندسی رودخانه سازمان آب و برق خوزستان اجرای این طرح را آغاز میکند و با توجه به بارشهای پیشرو مقرر شد مرمت این سیل بند که در هشت ماه اجرای آن طول میکشد در کمتر از سه ماه پایان یابد.