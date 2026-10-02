وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد گفت: کشاورزان در شرایط جنگی اخیر با وجود همه فشارها، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کردند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره جهادگران دوران دفاع مقدس گفت: همان‌گونه که «سنگرسازان بی‌سنگر» در هشت سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی کردند، کشاورزان نیز در شرایط جنگی اخیر با وجود همه فشارها، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کردند

وزیر جهاد کشاورزی در سی‌وهشتمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد، با گرامیداشت یاد و خاطره جهادگران دوران دفاع مقدس، بر نقش‌آفرینی آنان در پشتیبانی از جبهه‌ها تأکید کرد.

غلامرضا نوری با اشاره به عنوان «سنگرسازان بی‌سنگر» که امام خمینی (ره) به فرماندهان و جهادگران جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس داده بودند، اظهار کرد: جهادگران در هشت سال دفاع مقدس نقش مهمی در پشتیبانی و مهندسی جنگ ایفا کردند و تلاش‌های آنان ماندگار است.

او افزود: نظام جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده است که قائم به شخص نیست و متعلق به امام زمان (عج) است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط جنگی اخیر گفت: در این شرایط، کشاورزان با تلاش و همراهی خود نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کردند و با وجود فشارها، بخش کشاورزی در برخی حوزه‌ها عملکردی پیشرو داشت.

نوری ادامه داد: در این ایام، همه پای کار نظام بودند و مردم نیز در کنار دولت و نظام حضور داشتند.

در ادامه این مراسم، از آثار برگزیده در حوزه دفاع مقدس که توسط کارکنان اداره‌کل ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده بود، با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد.