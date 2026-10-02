رئیس جمهور گفت: ۳ طلای دختران ما در ۲ رشته المپیکی روئینگ و تکواندو نشان داد هر جا فرصت، برنامه و اعتماد باشد، زنان ایران توان ایستادن بر قله‌های جهان را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان عصر جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۴۵ مدال رنگارنگی که ورزش ایران تا امروز در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ کسب کرده، گواهی دیگر بر توانایی جوانان این سرزمین است.

رئیس جمهور افزود: سه طلای دختران ما در دو رشته المپیکی روئینگ و تکواندو نیز نشان داد هر جا فرصت، برنامه و اعتماد باشد، زنان ایران توان ایستادن بر قله‌های جهان را دارند.