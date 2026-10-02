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افتتاح دو نیروگاه خورشیدی در قم

دو نیروگاه خورشیدی نزدیک شهرک صنعتی شکوهیه قم با ظرفیت ۶.۶ مگا وات افتتاح شد. برای اجرای این دو طرح هفت هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۸:۱۱
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برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، انرژی های تجدیدپذیر ، استان قم
 