به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فریدون همتی با اشاره به این‌که سد چناره یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان چرداول است، اظهار کرد: با صدور مجوز ماده ۲۳، موانع پیش‌روی این طرح برطرف شده و عملیات اجرایی آن به‌صورت رسمی آغاز شده است.

وی افزود: در قانون بودجه امسال؛ ۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای سد چناره اختصاص یافته است و باید تلاش شود که این اعتبار در سال‌های آینده افزایش پیدا کند تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد.

همتی با بیان این‌که سد چناره قرار است؛ طی مدت هشت سال به بهره‌برداری کامل برسد، افزود: پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.

از اهدف اجرای سد چناره علاوه بر آبی شدن حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی؛ حدود ۸ میلیون متر مکعب از نیاز آب آشامیدنی شهر ایلام نیز تامین خواهد شد.

سد چناره با حجم مخزن ۷۷ میلیون متر مکعب قرار است بر روی رودخانه چناره در حدود ۱۵ کیلومتری شهر سرابله ساخته شود و نیاز آبی بخشی از زمین‌های کشاورزی شهرستان‌های چرداول و سیروان را نیز تامین کند.

شهرستان چرداول با ۵۲ هزار هکتار زمین کشاورزی که بیشتر آن دیمی است؛ از قطب های مهم کشاورزی و دامداری استان ایلام است که در سال های گذشته متاثر از کم شدن بارندگی و افزایش مصرف آب با مشکل تبدیل اراضی آبی به دیمزارهای فقرزا روبرو شده است؛ بنابراین بهره‌برداری از این سد می‌تواند نقش مهمی در رونق کشاورزی این منطقه داشته باشد.

گفتنی‌است که براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه؛ برای تعیین معیار‌ها و استاندارد‌ها و نیز اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد‌های مربوط به طرح‌های عمرانی؛ آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.