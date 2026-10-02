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یادواره ۱۳ شهید روستاهای نوده، مرخال و نودهپسیخان شفت در مسجد بعثت نوده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، بر حفظ وحدت و همدلی میان مردم تأکید کرد.
سرهنگ حسن امینی با اشاره به توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه گفت: صیانت از دستاوردهای انقلاب نیازمند هوشیاری و یکپارچگی همهجانبه است.
وی افزود: ایران اسلامی با تکیه بر توان داخلی و مقاومت ملت توانسته است در برابر ابرقدرتها ایستادگی کند.