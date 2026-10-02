به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، بر حفظ وحدت و همدلی میان مردم تأکید کرد.

سرهنگ حسن امینی با اشاره به توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه گفت: صیانت از دستاورد‌های انقلاب نیازمند هوشیاری و یکپارچگی همه‌جانبه است.

وی افزود: ایران اسلامی با تکیه بر توان داخلی و مقاومت ملت توانسته است در برابر ابرقدرت‌ها ایستادگی کند.