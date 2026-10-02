در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم بازرگانی دائم پناه مشهد در دیداری خانگی مقابل پالایش نفت اصفهان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این دیدار در سالن شهدای تاکسیرانی مشهد برگزار شد و شاگردان حسن‌زاده در برابر میهمان اصفهانی نتوانستند از امتیاز میزبانی استفاده کنند و در پایان با اختلاف سه گل، زمین مسابقه را ترک کردند.

بازرگانی دائم پناه مشهد در این مسابقه تنها یک بار موفق به باز کردن دروازه پالایش نفت اصفهان شد، اما چهار گل تیم میهمان باعث شد سه امتیاز این دیدار به اصفهانی‌ها برسد.

در حاشیه این مسابقه، تعدادی از هواداران مشهدی نسبت به شرایط سالن و نبود فضای مناسب برای تماشای مسابقه گلایه داشتند به گفته هواداران، شرایط موجود پاسخگوی حضور و استقرار مناسب تماشاگران نبود و همین موضوع باعث نارضایتی آنها شده بود.

این شکست در هفته هفتم، کار شاگردان حسن‌زاده را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال دشوارتر کرد.