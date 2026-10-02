مدیر تولید انتشارات به‌نشر از انتشار کتابی برای نوجوانان خبرداد که تصویرگری آن با استفاده از هوش مصنوعی و با نظارت متخصصان حوزه طراحی و هوش مصنوعی انجام شده است.

مهدی سیم ریز مدیر تولید انتشارات به نشر (انشارات آستان قدسرضوی) در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما افزود: البته برای تولید این اثر ماه‌ها کار و نظارت انسانی انجام شده و استفاده از هوش مصنوعی به معنای تولید فوری و بدون نظارت کتاب نیست.

وی درباره استفاده از فناوری‌های جدید در تولید کتاب خاطرنشان کرد:استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، به یک ضرورت در حوزه نشر تبدیل شده است. ما هم در طراحی جلد، تصویرسازی و ارتقای کیفیت تصاویر از این فناوری استفاده می‌کنیم.

انتشار بیش از ۹۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس

مدیر تولید انتشارات به‌نشر از انتشار بیش از ۹۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: روایت‌های میدانی نویسندگان از جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، در قالب آثار جدید این انتشارات در حال انتشار است.

در حدود سه دهه فعالیت انتشارات آستان قدس رضوی، بیش از ۹۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر شده و موضوع جنگ، مقاومت و ایثار همچنان یکی از محور‌های اصلی تولیدات این انتشارات است.

سیم‌ریز، مدیر تولید انتشارات به‌نشر، افزود:در سال‌های اخیر تلاش کردیم علاوه بر روایت‌های مربوط به دفاع مقدس هشت‌ساله، اتفاقات و تحولات مقاومت و جنگ‌های اخیر را هم در قالب کتاب ثبت کنیم. در همین زمینه، چند عنوان کتاب درباره جنگ دوازده‌روزه منتشر شده که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است.

وی گفت: یکی از این آثار، کتاب «اردک دیوانه» به قلم هادیان است که روایتی گزارشی از دوازده روز جنگ ارائه می‌کند و تاکنون به چاپ پنجم رسیده است. همچنین مجموعه‌ای از داستانک‌های نویسندگان شیراز با موضوع جنگ دوازده‌روزه با عنوان «تهران تی بدون توقف» منتشر شده است.

مدیر تولید انتشارات به‌نشر ادامه داد: در حوزه دفاع مقدس هشت‌ساله نیز آثاری مانند «آخرین فرصت» و «خانوم ماه» با استقبال مخاطبان همراه شده‌اند و هر کدام بیش از ۴۰ نوبت چاپ را تجربه کرده‌اند. همچنین کتاب «عروس‌های بی‌نشان» روایت کوتاه زندگی همسران شهدایی است که فاصله ازدواج تا شهادت همسرشان بسیار کوتاه بوده است.

سیم‌ریز افزود:در موضوع فلسطین و غزه هم در دو سال گذشته دو اثر ویژه منتشر کردیم؛ «آواز بیت‌اللهی‌ها» به قلم اکبر صحرایی، روایتی داستانی از رنج مردم فلسطین است و کتاب «رنج‌های غزه» نیز شامل قطعات شاعرانه عبدالملک، شاعر عرب‌زبان، با ترجمه آقای آژیر است که در قالبی نفیس و همراه با تصاویر مرتبط منتشر شده است.

وی با اشاره به تولید آثار برای کودکان و نوجوانان گفت: جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، تجربه متفاوتی برای نسل جدید بود و مواجهه کودک و نوجوان امروز با جنگ با نسل دهه شصت تفاوت دارد؛ بنابراین باید روایت این اتفاقات با زبان و محتوای متناسب با سن و درک مخاطب ارائه شود.

مدیر تولید انتشارات به‌نشر تأکید کرد: یکی از وظایف مهم ناشران، شناخت دقیق مخاطب کودک و نوجوان است. نوجوان امروز اطلاعات و مواجهه بیشتری با مسائل مختلف دارد و نمی‌توان همان شیوه‌های گذشته را برای او به کار برد. باید با زبان روز و متناسب با درک این نسل با او صحبت کرد.

کتابی درباره شهدای میناب منتشر می‌شود

وی از تولید آثار جدید کودک و نوجوان با موضوع جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: یکی از این آثار درباره کودکان شهید میناب است که به قلم داوود امیریان در حال نگارش است و به‌زودی مراحل آماده‌سازی و انتشار آن انجام خواهد شد.

انتشار کتاب «زن، زندگی، جنگ» تا پایان مهر ماه

سیم‌ریز همچنین از آماده‌سازی کتاب «زن، زندگی، جنگ» به قلم فاطمه‌سادات موسوی خبر داد و افزود: این کتاب روایت‌های زنانه از جنگ رمضان است و داستان زنانی را روایت می‌کند که به عنوان همسر، مادر یا خواهر شهدای این جنگ، راوی تجربه‌های خود هستند. این اثر قرار است تا پایان مهرماه روانه بازار کتاب شود.

وی در ادامه از انتشار کتاب «خسوف در بیروت» با موضوع تشییع شهید سیدحسن نصرالله نیز خبر داد و گفت: این کتاب پیش از وقوع جنگ دوازده‌روزه و با توجه به تحولات مقاومت در منطقه منتشر شد و در مدت کوتاهی به چاپ چهارم رسید.

سیم‌ریز گفت: بخش قابل توجهی از نویسندگان همکار انتشارات به‌نشر در تهران مستقر هستند و تجربه‌های آنها از جنگ‌های اخیر، تجربه‌هایی مستقیم و میدانی است. تلاش ما این است که روایت‌های واقعی و نزدیک به میدان، به کتاب تبدیل شود تا مخاطب نیز تصویری واقعی‌تر از این اتفاقات دریافت کند.

انتشارات آستان قدس رضوی "به نشر" در سال گذشته با انتشار ۷۲۵ عنوان کتاب، بالاترین میزان تولید در تاریخ فعالیت خود را ثبت کرد.