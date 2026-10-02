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مسابقات فوتسال بزرگسالان بانوان استان یزد با قهرمانی تیم اسطوره به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات فوتسال بانوان بزرگسالان یزد با برگزاری دیدارهایی حساس و پرهیجان در سالن ورزشی اکبرآباد به کار خود پایان داد.
این دوره از رقابتها با حضور ۵ تیم «اسطوره»، «شهدای اکبرآباد»، «سجیل»، «یزد رونیکا» و «فتاح» برگزار شد.
در پایان این ماراتن فوتسالی، تیم «اسطوره» با عملکردی درخشان توانست با کسب ۴ پیروزی پیاپی و مجموع ۱۲ امتیاز، بدون شکست عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
همچنین در جدول ردهبندی نهایی، تیم «فتاح» موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی شد و تیم «سجیل» نیز در جایگاه سوم ایستاد تا پرونده این دوره از مسابقات با معرفی تیمهای برتر بسته شود.