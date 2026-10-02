مشاور عالی فرمانده سپاه در رزمایش جانفدایان البرز گفت: ایستادگی و همبستگی مسلمانان در مقابل فتنه ها و توطئه های دشمنان ، همواره عامل پیروزی اسلام در برابر استکبار جهانی بوده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سردار نقدی به حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تجلیل از رهبران مقاومت عراق اشاره کرد و گفت بعد از شیطنت آمریکا برای ایجاد تفرقه و فاصله میان دو کشور دوست و همسایه ایران و عراق ، حضور پرشور و گسترده مردم عراق در مراسم تجلیل از شهدای مقاومت ، تمامی این فتنه های استکبار نقش برآب شد.

وی افزود:نیروهای آمریکایی راهی جز خروج آبرومندانه از منطقه ندارند و بخوبی این موضوع را درک کرده اند و می دانند چنانچه خلاف این موضوع اقدام کنند با سرنوشتی مشابه آنچه در افغانستان تجربه کردند، مواجهه خواهند شد.

سردار نقدی با اشاره به اینکه در جنگ با استکبار جهانی ، قدرت برتر و دست بالا را داریم ، افزود: مانورهای رسانه‌ای دشمن نمی‌تواند ضعف‌های نظامی آنان را پنهان کند و واقعیت‌های میدان، تصویر متفاوتی از توان و موقعیت نیروهای آمریکایی ارائه می‌دهد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به ناوهای هواپیمابر آمریکا گفت: ناوهای آمریکایی قرار بود نمادی از قدرت نظامی باشند، اما ایستادگی و مقاومت رزمندگان اسلام، امروز این ناوها را به «زندان‌های شناور و سرگردان» در دریا تبدیل کرده است و حتی جرات نزدیک شدن به منطقه را ندارند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه افزود: امروز ملت‌های منطقه و بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان برای مقابله با سلطه‌گری و سیاست‌های استکباری آماده‌اند و تداوم این روند، واکنش و پاسخ ملت‌های منطقه را به دنبال خواهد داشت.