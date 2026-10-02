به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه خمین با تبریک هفته فراجا، پلیس جمهوری اسلامی را برخاسته از مردم و متکی به اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: برخلاف الگوی نظم در غرب که بر کنترل و خشونت استوار است، امنیت در ایران بر پایه همراهی مردم و خدمت‌گزاری شکل گرفته است.

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حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه گفت: امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی نهاد‌های امنیتی ست و حمایت از نیروی انتظامی با حفظ محور وحدت، تبعیت از قانون، و مراقبت از فرزندان در محیط‌های سایبری می‌تواند جامعه را به سوی امنیت پایدار سوق بدهد.

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حجت‌الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند با تشریح وضعیت آمریکا در قبال ایران گفت: واشنگتن در یک دوراهی پرهزینه میان «اقدام سریع نظامی» و «فرسایش تدریجی» قرار گرفته و هر دو مسیر با پیامد‌های سنگین همراه است.

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حجت الاسلام ربانی امام جمعه محلات با اشاره به خروج آمریکا از عراق تأکید کرد: مقاومت ملت‌ها، اشغالگران را پس از سال‌ها حضور و هزینه‌های سنگین به عقب‌نشینی وادار کرد و این تجربه نشان می‌دهد تهدید‌های امروز علیه ایران نیز از موضع ضعف و استیصال است.

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حجت‌الاسلام اجرایی امام جمعه تفرش با هشدار نسبت به روند نگران‌کننده کاهش فرزندآوری و افزایش سن ازدواج در این شهرستان گفت: ترویج تک‌فرزندی و ضعف در اجرای سبک زندگی اسلامی، تهدیدی جدی برای آینده و استحکام نهاد خانواده است.

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حجت الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان امنیت امروز کشور را مرهون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های نیروی انتظامی دانست که با ازخودگذشتگی در راه حفظ آرامش و آسایش مردم تلاش می‌کنند و باید همواره یاد و خاطره شهدای عزیز این عرصه را گرامی بداریم.

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حجت‌الاسلام والمسلمین نیکویی خطیب جمعه شهرستان دلیجان، با تأکید بر اهمیت تجمعات شبانه مردم در میادین، این حضور را عامل هراس دشمن دانست و گفت: با این اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌های خارجی به حول و قوه الهی پیروزی نزدیک است.

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حجت الاسلام سوری امام جمعه فراهان با اشاره به خروج نیرو‌های نظامی امریکا از عراق گفت: آنچه سرنوشت‌ها را تغییر می‌دهد، حضور با بصیرت مردم است که به تعبیر رهبری، دشمن را به هراس انداخته است و دور نیست که موج فساد از غرب آسیا رخت بربندد و مردم منطقه خودشان کشورشان را اداره کنند.

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حجت‌الاسلام حسینی، خطیب جمعه کمیجان، با تاکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم، پیگیری مطالبات عمومی، انجام مسئولیت‌ها با جدیت و استفاده صحیح از امکانات و ظرفیت‌های کشور را موجب بهبود شرایط جامعه و افزایش رضایتمندی عمومی دانست.

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حجت السلام عینلو امام جمعه زرندیه حضور پر شور مردم در تجمعات شبانه را موجب دلگرمی نیرو‌های مسلح و حمایت و پشتیبانی از نظام و رهبری دانست و گفت: این حضور حماسی برگ برنده نظام در مقابل دشمنان است.

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