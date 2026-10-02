

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از جهش ۳۰۰ پله‌ای این دانشگاه در جدیدترین ارزیابی مؤسسه «تایمز» (Times) خبر داد. این موفقیت که بیانگرِ حرکتِ شتابانِ این مجموعه به سمت قله‌های علمی جهان است، جایگاه یزد را به عنوان یکی از قطب‌های تأثیرگذار آموزش عالی پزشکی در کشور مستحکم‌تر کرد.

دکتر نوری شادکام با تأکید بر اینکه این ارتقا حاصل تلاش‌های مستمر اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان است، اظهار داشت: این بهبود قابل‌توجه در جایگاه دانشگاه، نه تنها یک عدد و رقم، بلکه نشان‌دهنده تغییر مثبت و راهبردیِ موقعیت بین‌المللی دانشگاه در ارزیابی‌های آموزش عالی است.

او اظهار داشت: این دستاورد علمی در حالی رقم می‌خورد که دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه پژوهش و مرجعیت علمی، توانسته است گوی سبقت را در میزان رشدِ رتبه‌ای از سایر دانشگاه‌های ایرانی برباید و نویدبخشِ آینده‌ای درخشان‌تر برای نظام سلامت استان باشد.