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رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور در مراسم رونمایی از کتاب پامچالها نمیمیرند، بر ضرورت ثبت و روایت دقیق و ماندگار زندگی شهدا و رزمندگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سردار پاسدار عباس بایرامی در مراسم رونمایی از کتاب پامچالها نمیمیرند در لنگرود، با قدردانی از انجمن راویان این شهرستان گفت: این مجموعه با حضور مستمر در منازل شهدا و محافل مختلف، چراغ روایت شهدا را روشن نگه داشته است.
وی با اشاره به تولید دهها هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس افزود: برای روایت دقیق زندگی شهدا به آثار بیشتری نیاز است و این ظرفیت میتواند در اختیار سینما و هنر قرار گیرد.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور گفت: اگر متن و روایت مستند تولید نشود، انتظار تولید آثار هنری باکیفیت امکانپذیر نیست.
سردار بایرامی با اشاره به فیلم «جانشین» درباره سردار شهید حسین املاکی افزود: برای نگارش فیلمنامه این اثر، خاطرات حدود ۸۰ نفر از افرادی که با شهید ارتباط داشتند، در کنار اسناد و کتابهای موجود جمعآوری و بررسی شد.
وی گردآوری خاطرات رزمندگان و راویان را منبعی ارزشمند برای ادبیات، سینما و تئاتر دانست وگفت: ثبت این روایتها، بخشی از مجاهدتهای شهدا را برای نسلهای آینده ماندگار میکند و باید استمرار داشته باشد.