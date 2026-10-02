به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سردار پاسدار عباس بایرامی در مراسم رونمایی از کتاب پامچال‌ها نمی‌میرند در لنگرود، با قدردانی از انجمن راویان این شهرستان گفت: این مجموعه با حضور مستمر در منازل شهدا و محافل مختلف، چراغ روایت شهدا را روشن نگه داشته است.

وی با اشاره به تولید ده‌ها هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس افزود: برای روایت دقیق زندگی شهدا به آثار بیشتری نیاز است و این ظرفیت می‌تواند در اختیار سینما و هنر قرار گیرد.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس کشور گفت: اگر متن و روایت مستند تولید نشود، انتظار تولید آثار هنری باکیفیت امکان‌پذیر نیست.

سردار بایرامی با اشاره به فیلم «جانشین» درباره سردار شهید حسین املاکی افزود: برای نگارش فیلمنامه این اثر، خاطرات حدود ۸۰ نفر از افرادی که با شهید ارتباط داشتند، در کنار اسناد و کتاب‌های موجود جمع‌آوری و بررسی شد.

وی گردآوری خاطرات رزمندگان و راویان را منبعی ارزشمند برای ادبیات، سینما و تئاتر دانست وگفت: ثبت این روایت‌ها، بخشی از مجاهدت‌های شهدا را برای نسل‌های آینده ماندگار می‌کند و باید استمرار داشته باشد.