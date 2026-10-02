همزمان با آغاز فصل برداشت در تاکستان‌های آذربایجان غربی، شهرستان میرآباد با برگزاری جشنواره ره زبه ر (جشن شکرانه برداشت انگور)، میزبان ۲۰ هزار گردشگر و میهمان از سراسر کشور بود؛ رویدادی که «یاقوت‌های سیاه» این منطقه را در مسیر برندسازی، فرآوری و صادرات قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در میان طنین موسیقی محلی و اجرای پرشور «هلپرکه» (رقص کردی)، جشنواره انگور سیاه میرآباد رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود. این جشنواره که با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری این خطه برگزار شد، تنها یک دورهمی ساده نبود، بلکه فرصتی برای اتصال ظرفیت‌های سنتی منطقه به بازار‌های مدرن و اقتصادی بود.

برگزارکنندگان جشنواره «ره زبه ر»، با ایجاد غرفه‌های متنوع برای معرفی تولیدات کشاورزی و صنایع دستی محلی، تلاش کردند تا همزمان با حفظ و اشاعه آداب و رسوم بومی، فضای مناسبی برای تعامل تولیدکنندگان با گردشگران فراهم کنند.

بازدیدکنندگان و فعالان حوزه کشاورزی معتقدند که برگزاری چنین رویدادهایی، علاوه بر افزایش شور و نشاط اجتماعی، «یک تیر و چند نشان» است؛ چرا که هم به رونق گردشگری منطقه کمک می‌کند و هم بستری برای معرفی کیفیت محصول انگور میرآباد به مشتریانی است که از نقاط مختلف کشور به این شهرستان آمده‌اند.

بر اساس آمار، شهرستان میرآباد سالانه حدود ۴۰ هزار تن انواع ارقام انگور تولید و روانه بازار می‌کند. این حجم از تولید، میرآباد را به یکی از قطب‌های کلیدی تأمین انگور در سطح کشور تبدیل کرده است.

کشاورزان و غرفه‌داران حاضر در این جشنواره با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، بر لزوم حمایت از زنجیره ارزش، از جمله صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، تأکید کردند. آنان بر این باورند که با تسهیل مسیر صادرات و ایجاد مراکز فرآوری، می‌توان ارزش افزوده حاصل از این محصول استراتژیک را به جای فروش خام، در داخل منطقه نگه داشت و موجبات اشتغال‌زایی پایدار را فراهم کرد.

جشنواره انگور سیاه میرآباد نشان داد که کشاورزی در این منطقه تنها یک شغل نیست، بلکه ریشه‌ای است که با هویت و فرهنگ مردم گره خورده است. اکنون انتظار می‌رود با تداوم این‌گونه اقدامات و بهره‌گیری از ظرفیت ۲۰ هزار نفری گردشگرانی که در این جشنواره حضور یافتند، مسیر برای معرفی جهانی «یاقوت‌های سیاه» میرآباد هموارتر شود.