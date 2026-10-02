البرز، میزبان انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال
رقابتهای دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال، از فردا در استان البرز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال در رده سنی بزرگسالان آقایان، از شنبه (۱۱ مهر) به میزبانی استان البرز آغاز میشود.
در این رقابتها ۹ تیم، کیان اسکیت میناب، شهرداری فردوس خراسان جنوبی، سروش اسکیت البرز، ویوا تبریز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان یزد، راگا شهرری، امین اسکیت اصفهان، هیئت اسکیت استان مازندران و هیئت اسکیت استان قم حضور خواهند داشت.
تیمهای شرکتکننده در این مسابقات در ۲ روز به مصاف یکدیگر میروند و بازیکنان حاضر فرصت خواهند داشت توانمندیهای خود را در رقابت با دیگر مدعیان به نمایش بگذارند.
همچنین عملکرد بازیکنان در این مسابقات مورد ارزیابی کادرفنی قرار خواهد گرفت تا نفرات شایسته برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی اسکیت رولبال شناسایی شوند.