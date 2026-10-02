به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصارالله در مصاحبه با این شبکه گفت: انصارالله بار‌ها خواستار گفتگوی یمنی-یمنی شده است، اما وضعیت در تعز به سمت انفجار کشیده شد.

نیرو‌های مسلح یمن اهمیت و توجه زیادی برای تعز قائل هستند و از مردم این منطقه می‌خواهیم آنچه را در ساحل غربی رخ داد، به یاد داشته باشند. تجاوزی که عربستان سعودی علیه یمن انجام می‌دهد، تجاوزی آمریکایی است و در راستای منافع واشنگتن قرار دارد. بار‌ها به امارات توصیه کرده‌ایم که به بیطرفی پایبند باشد و وارد درگیری با یمن نشود.

همچنین شبکه تلویزیونی المیادین، گزارش داد؛ «شورای ریاستی یمن» (دست نشانده سعودی) اعلام کرد: سرتیپ محمد الخولانی رئیس ستاد نیروهای ویژه وزارت کشور در دولت وابسته به «شورای ریاستی» منصوب عربستان سعودی، کشته شد. الخولانی در درگیری با ارتش یمن در جبهه الکدحه در استان تعز در جنوب غربی یمن کشته شد.