به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور که امروز به مناسبت آغاز هفته انتظامی، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت بود، با اشاره به شعار هفته انتظامی با عنوان "پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز" گفت: تامین امنیت و مقابله با هرگونه ناامنی، رسالت اصلی نیروی انتظامی است و در این مسیر، راهبرد ما تکیه بر مشارکت مردمی و تحقق امنیت پایدار و رویکردی مجاهدانه و بی منت است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته انتظامی با هدف ارتقای خدمت‌رسانی به مردم افزود: بیش از هزار و ۱۰۰ ویژه برنامه درحوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و معیشتی در این هفته برنامه‌ریزی شده است.

فرمانده انتظامی استان همچنین با تشریح بخشی از عملکرد ۶ ماهه این فرماندهی و رتبه برتر گیلان در زمینه‌ی پیشگیری از وقوع سرقت در کشور گفت: حفظ ارزش‌های اسلامی و مقابله با قانون شکنی‌ها چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، خط قرمز پلیس است.