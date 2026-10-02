امام جمعه شهرستان قرچک، با اشاره به جایگاه نماز در قرآن و روایات، اقامه نماز را مسیر اصلی دستیابی به تقوا و برون‌رفت از مشکلات بشری دانست.

امام جمعه قرچک؛ نماز، کارخانه انسان‌سازی و شاهراه رسیدن به تقواست

امام جمعه قرچک؛ نماز، کارخانه انسان‌سازی و شاهراه رسیدن به تقواست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام آرامی گفت: قرآن کریم راه برون‌رفت از تمام مشکلات بشری و رسیدن به قله خوبی‌ها را تقوا می‌داند و طبق آیات سوره بقره، مسیر و شاهراه اصلی رسیدن به تقوا، اقامه نماز است؛ همان نمازی که به تعبیر امام راحل (ره)، «کارخانه انسان‌سازی» است.

وی افزود: بیش از یک‌سوم روایات فقهی به موضوع نماز اختصاص یافته است. نماز ستون دین، پرچم اسلام، رأس اعمال و معراج مؤمن است؛ نخستین واجب الهی و اولین سنجه در فردای قیامت به شمار می‌رود که اگر قبول شود، سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد.

آرامی بیان کرد: حضرت ابراهیم (ع) با وجود همه امتحانات خطیر و مقامات عالی، محکم‌ترین دعایش طلب توفیق اقامه نماز برای خود و ذریه‌اش بود؛ همچنین پیامبر اکرم (ص) آیه شریفه مرتبط با نماز «إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ» را امیدوارکننده‌ترین آیه قرآن معرفی کرده‌اند.

امام جمعه قرچک افزود: تقید به نماز اول وقت، حضور در مساجد و اقامه نماز به جماعت برکات بی‌نظیری دارد؛ به‌گونه‌ای که در روایات آمده اگر تعداد مأمومین نماز جماعت از ده نفر بگذرد، حساب ثواب آن از عهده جن و انس و ملک خارج خواهد بود.

آرامی گفت: در میان همه نمازها، نماز جمعه در قله قرار دارد؛ اهل بهشت و اولیای خدا را باید در صفوف نماز جمعه جست‌و‌جو کرد و مؤمنان باید پای ثابت مساجد، جماعات و نماز‌های جمعه باشند.