به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم، یاد و خاطره سردار شهید سیدمحمد صنیع‌خانی، از فرماندهان حوزه پشتیبانی و ترابری سپاه در دوران دفاع مقدس، گرامی داشته شد.

شهید صنیع‌خانی در سال‌های دفاع مقدس مسئولیت جابه‌جایی نیروها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیات‌ها را بر عهده داشت و ترابری سپاه به فرماندهی او در عملیات‌های مهمی همچون والفجر ۸، کربلای ۵ و کربلای ۸ نقش‌آفرینی کرد.

در عملیات والفجر ۸، انتقال نیرو و تجهیزات با رعایت اصل غافلگیری انجام شد و در عملیات کربلای ۵ نیز ۲ هزار دستگاه خودروی زرهی، تجهیزات و ماشین‌آلات راهسازی و نیرو‌های عمل‌کننده تنها در یک شب جابه‌جا شدند.

در بخش دیگری از این مراسم، مستند ایستاده در کنار تیمز به نمایش درآمد؛ مستندی که با تکیه بر روایت‌های انسانی، تصاویر آرشیوی و بازسازی برخی بخش‌های تاریخی، به نقش کمتر دیده‌شده نیرو‌های پشتیبانی و ترابری در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

این مستند، روایت فعالیت‌های شهید صنیع‌خانی در دوران جنگ را تا سال‌های پایانی زندگی او دنبال می‌کند.

شهید صنیع‌خانی در فاو و به‌ویژه عملیات والفجر ۱۰ در حلبچه، در معرض گاز‌های شیمیایی قرار گرفت و آسیب دید و سرانجام چهاردهم شهریور سال ۱۳۷۴ به شهادت رسید.