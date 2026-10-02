به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الله علی عسکریان با اشاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان، مرکز استان نیز طی ساعات پیش رو بین ۳۱ و ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: برای پنج روز آینده، در سطح استان آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

عسکریان افزود: فردا شنبه با افزایش ناپایداری‌ها در غرب و شمال استان شاهد بارش رگباری و رعدوبرق خواهیم بود.