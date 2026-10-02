به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله پایانی اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه، با حضور امیرمهدی یاحقی و یسنا حق‌نظری از فردا (۱۱ مهر) آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.

در بخش آقایان، محمد آرزومند به عنوان سرمربی و محمد صالحی به عنوان مربی، هدایت تمرینات امیرمهدی یاحقی را بر عهده دارند.

همچنین نیلوفر مردانی به عنوان مربی، مسئولیت آماده‌سازی یسنا حق‌نظری را در بخش بانوان بر عهده دارد.

این مرحله از اردو، آخرین برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان پیش از اعزام به بازی‌های جهانی پاراگوئه است و تمرینات با هدف رسیدن ورزشکاران به بالاترین سطح آمادگی برای حضور در این رویداد بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

امیرمهدی یاحقی و یسنا حق‌نظری نمایندگان اسکیت سرعت ایران در بازی‌های جهانی پاراگوئه خواهند بود و در روز‌های آینده پس از پایان این اردو، راهی محل برگزاری مسابقات می‌شوند.

بازی‌های جهانی اسکیت ۲۰۲۶ اواخر مهر به میزبانی پاراگوئه برگزار می شود.