به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله محامی گفت: در مراسم تشییع مولوی گرگیج، جمعیت زیادی از شیعیان حضور داشتند و پیکر این عالم اهل‌سنت بنا بر وصیتش در کنار شهدای شیعه به خاک سپرده شد. چند روز بعد نیز در مراسم تشییع سردار شهید ظریفی در سراوان، شمار زیادی از برادران اهل‌سنت حضور داشتند و نماز بر پیکر این شهید در مسجد جامع نور اهل‌سنت سراوان به امامت مولوی عبدالحمید برگزار شد.