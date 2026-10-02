پخش زنده
امروز: -
قسمت پنجم سریال «مرد سه هزار چهره» با ادامه ماجراهای مسعود شصتچی و درگیری او با هویتهای مختلف، امشب از شبکه سه سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت پنجم سریال «مرد سه هزار چهره» جمعه ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
در این قسمت، مسعود شصتچی در جریان ماجراهای مربوط به سرقت از بانک، بیش از گذشته درگیر هویتی میشود که دیگران برای او ساختهاند. تلاش او برای رهایی از این شرایط، اتفاقات و دردسرهای تازهای را برایش رقم میزند.
سریال «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیهکنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر تولید شده است.
قسمت پنجم این مجموعه جمعه ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه پخش میشود و تکرار آن روز بعد در ساعتهای ۱:۳۰ بامداد، ۱۰ و ۱۴ روی آنتن خواهد رفت.