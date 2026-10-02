به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: صبح امروز ۱۰ مهرماه، حادثه سقوط فرد از کوه صفه به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

مجتبی دهقانی افزود: پس از اعلام حادثه، تیم مستقر در کوه صفه به همراه یک تیم کمکی نیز از ایستگاه شماره ۱۲ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، با پیکر بی‌جان یک جوان ۱۸ ساله مواجه شدند که پس از انتقال به پایین کوه، تحویل عوامل انتظامی شد.