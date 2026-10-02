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افزایش قیمت بنزین در آمریکا و پیشروی دموکرات‌ها در ایالت‌های جمهوری‌خواه

افزایش قیمت بنزین در آمریکا موجب توجه به نامزد‌های دموکرات در ایالت‌هایی شده است که به طور سنتی، جمهوری خواهان در آنجا پیروز می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۷:۴۲
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برچسب ها: افزایش قیمت بنزین ، آمریکا ، افول آمریکا
 