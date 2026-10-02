به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سید یوسف موسوی، مسول برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به مدت ۳ روز و با حضور ۷ پایگاه برتر اسوه مقاومت خواهران و ۷ پایگاه برادران ، ۴ محله برتر ، مساجد ، بسیج اقشار و دیگ معاونت ها با برپایی ۲۰ غرفه فرهنگی، علمی ،پژوهشی ،معنویت، اخلاق و تربیت ،آموزش نظامی و امدادی برگزار شد.

سردار حیدرنیا ، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی ع استان البرز نیز در بازدید از این نمایشگاه گفت: اقدامات ارزنده و شایسته ای در بخش های رزمی ، پشتیبانی ، تبیینی و روایت گری بعد از آغاز جنگ ۱۲ روزه و رمضان توسط بسیجیان در استان البرز انجام شده است .