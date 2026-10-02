به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم تکریم و معارفه با حضور جمعی از مسئولان و شخصیت‌های شهرستان برگزار شد. حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی در نخستین سخنان خود در این جایگاه، بر اهمیت برقراری ارتباط نزدیک با مردم و توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان قرچک تأکید کرد.

وی همچنین ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجرایی را برای تقویت فعالیت‌های اجتماعی و ارتقای وضعیت فرهنگی منطقه ضروری دانست.

حجت‌الاسلام آرامی پیش از این به‌عنوان امام جمعه شهرستان گرمسار فعالیت می‌کردند و حجت‌الاسلام اسماعیلی، امام جمعه سابق قرچک، هفته آینده در شهریار به عنوان امام جمعه گرمسار معرفی خواهند شد.