رسانه ملی همزمان با به‌روز رسانی جدول پخش، نمایش رادیویی «کچل زال سیاه» را به رادیو نمایش می‌آورد و هفتمین قسمت از سریال پلیسی «کارآگاه علوی ۳» را برای مخاطبان شبکه یک سیما تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایش رادیویی «کچل زال سیاه» به تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی و کارگردانی مجید حمزه، روایتی از شکار‌های پرماجرا و دسیسه‌های پنهان است که از ۱۱ مهرماه ساعت ۲ بامداد روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

تکرار این اثر نمایشی در ساعات ۹:۳۰ و ۲۰ همان روز خواهد بود.

در این نمایش هنرمندانی، چون نورالدین جوادیان، فریبا متخصص، مینو جبارزاده، سلمان خطی و علی زرینی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین قسمت هفتم سریال «کارآگاه علوی ۳» با عنوان «قتل در اردوگاه»، امشب جمعه ۱۰ مهرماه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در این قسمت به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی و تهیه‌کنندگی پرویز امیری، کارآگاه علوی با پرونده قتلی در یک اردوگاه نظامی مواجه می‌شود و ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را واکاوی می‌کند.

بازپخش این سریال نیز روز آینده در ساعت‌های ۱:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ روی آنتن خواهد رفت.