خطیب نماز جمعه مهاباد با تجلیل از ایثارگران عرصه امنیت، همراهی و تعامل مردم با نیروی انتظامی را سرمایه‌ای ارزشمند برای تحقق جامعه‌ای باثبات و ایمن دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نماز جمعه این هفته مهاباد با محوریت تجلیل از خادمان نظم و امنیت برپا شد. ماموستا کاوه اسماعیلی، خطیب جمعه مهاباد، در خطبه‌های امروز ضمن تبریک فرارسیدن هفته انتظامی، اظهار داشت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار، آمادگی و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های مسلح، به‌ویژه نیروی انتظامی است که یکی از ارکان اصلی تامین امنیت کشور محسوب می‌شود.

ماموستا اسماعیلی با اشاره به جایگاه امنیت در رشد و تعالی کشور تأکید کرد: امروز به برکت زندگی در سایه امنیت و تلاش حافظان نظم، ایران حرف‌های بسیاری برای گفتن در عرصه جهانی دارد. اقتدار امروز ما ریشه در همین ایثارگری‌ها دارد.

اودر بخش دیگری از سخنان خود، تامین امنیت را تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانست و افزود: تامین امنیت پایدار، نیازمند تعامل دوسویه میان مردم و حافظان امنیت است. مشارکت نهاد‌های اجتماعی و آحاد مردم در برقراری صلح و سازش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، نقشی کلیدی در کاهش جرائم ایفا می‌کند.

خطیب نماز جمعه مهاباد همچنین بهره‌گیری از تعالیم الهی و آموزه‌های دینی را عاملی مهم در تقویت بنیان‌های اخلاقی جامعه عنوان کرد. وی تصریح کرد: باید با ترغیب نسل جوان به حضور در مساجد و خانه‌های خدا، زمینه را برای خودشناسی دینی و معنوی فراهم کنیم تا با تقویت این بنیان‌ها، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترسیم مسیر درست زندگی باشیم.

پیش از خطبه‌های نماز جمعه، سرهنگ امیررضا رسولیان، فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد، به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها به تشریح برنامه‌های هفته انتظامی پرداخت.

سرهنگ رسولیان با اشاره به آغاز این هفته از دهم تا شانزدهم مهرماه، اعلام کرد: هفته انتظامی امسال با شعار «پلیسِ مجاهد، ملتِ مبعوث، ایرانِ سرافراز» گرامی داشته می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سبزپوشان انتظامی به صورت شبانه‌روزی در مسیر تامین آرامش و رفاه عمومی پای کار هستند تا با خشکاندن ریشه‌های فساد و آسیب‌های اجتماعی، گام‌های بلندتری برای ساختن جامعه‌ای پویا و خلاق بردارند.