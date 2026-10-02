به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم افتتاحیه‌ای که روز گذشته با حضور اساتید نقاشی قهوه خانه‌ای، مدیران شهرداری منطقه ۱۰ و علاقمندان در محل قهوه‌خانه سنتی موزه هفت‌چنار برگزار شد، رضا خلیلی دبیر کانون فعالیت‌های نقاشی خیالی نگاری با اشاره به ضرورت انسجام و سازماندهی هنرمندان سبک خیالی نگاری گفت: قهوه‌خانه سنتی موزه هفت‌چنار به جهت پیشینه هنری شناخته شده در سبک نقاشی خیالی‌نگاری و دارا بودن آثار نفیسی از این سبک، امکان بسیار ارزشمندی برای تبدیل شدن به مرکز فعالیت‌های نقاشی خیالی‌نگاری است. وی مساعدت و همکاری مدیران شهرداری منطقه ۱۰ به ویژه معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه را بسیار ارزشمند دانست و اظهار امیدواری کرد در آینده با همکاری‌های متقابل، زمینه هرچه بهتر توسعه و ترویج این هنر اصیل ایرانی برای حفظ و پاسداشت آن فراهم شود.

این برنامه به مناسبت هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران و با رویکرد محله محوری و پاسداشت هنر‌های اصیل ایرانی برگزار شد.