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کانون فعالیتهای نقاشی خیالی نگاری، قهوهخانه سنتی موزه آثار حیات وحش هفتچنار با رویکرد نمایشگاه ، فعالیتهای کارگاهی و مرکز آموزشی سبک نقاشی قهوه خانهای آغاز به فعالیت کرد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مراسم افتتاحیهای که روز گذشته با حضور اساتید نقاشی قهوه خانهای، مدیران شهرداری منطقه ۱۰ و علاقمندان در محل قهوهخانه سنتی موزه هفتچنار برگزار شد، رضا خلیلی دبیر کانون فعالیتهای نقاشی خیالی نگاری با اشاره به ضرورت انسجام و سازماندهی هنرمندان سبک خیالی نگاری گفت: قهوهخانه سنتی موزه هفتچنار به جهت پیشینه هنری شناخته شده در سبک نقاشی خیالینگاری و دارا بودن آثار نفیسی از این سبک، امکان بسیار ارزشمندی برای تبدیل شدن به مرکز فعالیتهای نقاشی خیالینگاری است.وی مساعدت و همکاری مدیران شهرداری منطقه ۱۰ به ویژه معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه را بسیار ارزشمند دانست و اظهار امیدواری کرد در آینده با همکاریهای متقابل، زمینه هرچه بهتر توسعه و ترویج این هنر اصیل ایرانی برای حفظ و پاسداشت آن فراهم شود.
این برنامه به مناسبت هفته گردشگری و هفته فرهنگی تهران و با رویکرد محله محوری و پاسداشت هنرهای اصیل ایرانی برگزار شد.