به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان؛ در این پیام مشترک آمده است: هفته نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم برای تکریم وپاسداشت ایثارگری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان امنیت و پاسداران حریم نظم و قانون در ایران اسلامی است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دراستان گیلان، با تلفیق اقتدار و اخلاق، نقشی بی‌بدیل در تأمین آرامش پایدار مردم شریف این خطه ایفا نموده است. بی‌شک، امنیتِ پایدار، زیربنای اصلی توسعه و تعالی همه‌جانبه‌ی استان است و این مهم، جز با مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر سبزپوشان فراجا وهمراهی و تعاملِ آگاهانه‌ی مردم عزیز با حافظان امنیت محقق نمی‌گردد.

این‌جانبان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانواده‌های صبور این عزیزان دراستان گیلان، از زحمات مخلصانه‌ی شما در صیانت از ارزش‌های انقلاب و تأمین نظم عمومی قدردانی نموده و توفیقات روزافزون همگی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمود‌های حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسئلت داریم.

رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام‌جمعه رشت هادی حق‌شناس استاندار گیلان