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آیت ا.. رسول فلاحتی و دکتر هادی حق شناس همزمان با آغاز هفته انتظامی درپيامی مشترک، این هفته را به کارکنان خدوم انتظامی تبريک گفتند.
به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان؛ در این پیام مشترک آمده است: هفته نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم برای تکریم وپاسداشت ایثارگریها و تلاشهای شبانهروزی حافظان امنیت و پاسداران حریم نظم و قانون در ایران اسلامی است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دراستان گیلان، با تلفیق اقتدار و اخلاق، نقشی بیبدیل در تأمین آرامش پایدار مردم شریف این خطه ایفا نموده است. بیشک، امنیتِ پایدار، زیربنای اصلی توسعه و تعالی همهجانبهی استان است و این مهم، جز با مجاهدتهای خستگیناپذیر سبزپوشان فراجا وهمراهی و تعاملِ آگاهانهی مردم عزیز با حافظان امنیت محقق نمیگردد.
اینجانبان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانوادههای صبور این عزیزان دراستان گیلان، از زحمات مخلصانهی شما در صیانت از ارزشهای انقلاب و تأمین نظم عمومی قدردانی نموده و توفیقات روزافزون همگی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانهی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسئلت داریم.
رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان و امامجمعه رشت هادی حقشناس استاندار گیلان