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مردم استان مرکزی با حضور در دویست و پانزدهمین حضور خیابانی، انسجام و ایستادگی در دفاع از وطن و آرمانهای انقلاب اسلامی را فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی با حضور پرشور در میادین شهر در دویست و پانزدهمین شب پیاپی، نشان دادند که در دفاع از وطن و آرمانهای انقلاب، همواره سربازانی پا در رکاب و آماده فرمان ولایت هستند.
اجتماعات شبانه مردم به ایستگاه دویست و پانزدهم رسید؛ حضوری خستگیناپذیر که از یک همراهی میدانی عبور کرده و به پشتوانهای راهبردی برای اقتدار ایران تبدیل شده است؛ حضوری که در کنار توان نیروهای مسلح، هم معادلات دشمن را بر هم زده و هم نشانههای آن، از اعتراف به جایگاه ایران تا عقبنشینی اشغالگران از منطقه، یک به یک در حال تحقق است.