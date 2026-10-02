مردم استان مرکزی با حضور در دویست و پانزدهمین حضور خیابانی، انسجام و ایستادگی در دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی با حضور پرشور در میادین شهر در دویست و پانزدهمین شب پیاپی، نشان دادند که در دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب، همواره سربازانی پا در رکاب و آماده فرمان ولایت هستند.

اجتماعات شبانه مردم به ایستگاه دویست‌ و پانزدهم رسید؛ حضوری خستگی‌ناپذیر که از یک همراهی میدانی عبور کرده و به پشتوانه‌ای راهبردی برای اقتدار ایران تبدیل شده است؛ حضوری که در کنار توان نیروهای مسلح، هم معادلات دشمن را بر هم زده و هم نشانه‌های آن، از اعتراف به جایگاه ایران تا عقب‌نشینی اشغالگران از منطقه، یک به یک در حال تحقق است.