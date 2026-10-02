به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم جشن بزرگ «هفته سالمند» در بوستان علوی قم که با هدف تکریم مقام شامخ سالمندان و ایجاد فضای پرنشاط برای این قشر برگزار شد، جمعی از بازنشستگان و سالمندان شهر قم به همراه سالمندان «مجموعه انوار آفتاب» حضور یافتند.

در این برنامه، بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری با هدف ترویج روحیه امید و نشاط اجتماعی اجرا شد که با استقبال شرکت‌کنندگان همراه بود. همچنین، برپایی نمایشگاه عرضه محصولات و صنایع‌دستیِ تولیدشده توسط سالمندان، از بخش‌های مهم این رویداد بود که علاوه بر ایجاد فرصتی برای تعامل، زمینه معرفی توانمندی‌ها و هنر‌های دستی این عزیزان را فراهم آورد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در بوستان‌های سطح شهر، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت روان سالمندان و ترویج فرهنگ تکریم و احترام به پیشکسوتان و بزرگان جامعه در شهر مقدس قم محسوب می‌شود.