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همزمان با گرامیداشت هفته ملی سالمند، ویژه برنامه شاد و فرهنگی با حضور جمعی از سالمندان شهر قم در بوستان علوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم جشن بزرگ «هفته سالمند» در بوستان علوی قم که با هدف تکریم مقام شامخ سالمندان و ایجاد فضای پرنشاط برای این قشر برگزار شد، جمعی از بازنشستگان و سالمندان شهر قم به همراه سالمندان «مجموعه انوار آفتاب» حضور یافتند.
در این برنامه، بخشهای متنوع فرهنگی و هنری با هدف ترویج روحیه امید و نشاط اجتماعی اجرا شد که با استقبال شرکتکنندگان همراه بود. همچنین، برپایی نمایشگاه عرضه محصولات و صنایعدستیِ تولیدشده توسط سالمندان، از بخشهای مهم این رویداد بود که علاوه بر ایجاد فرصتی برای تعامل، زمینه معرفی توانمندیها و هنرهای دستی این عزیزان را فراهم آورد.