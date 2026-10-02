رقابت ۲۵۰ کماندار کشور در اهر؛ انتخابی تیم ملی 3D آرچری

دومین مرحله رنکینگ کشوری 3D آرچری و کمان سنتی با حضور ۲۵۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در اهر برگزار شد و نفرات برتر این رقابت‌ها به تیم ملی راه می‌یابند.

عکاس : سعید قاسمی