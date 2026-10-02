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رقابت ۲۵۰ کماندار کشور در اهر؛ انتخابی تیم ملی 3D آرچری

دومین مرحله رنکینگ کشوری 3D آرچری و کمان سنتی با حضور ۲۵۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در اهر برگزار شد و نفرات برتر این رقابت‌ها به تیم ملی راه می‌یابند.
عکاس :سعید قاسمی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۱۷:۱۷
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برچسب ها: اهر ، تیر وکمان ، مسابقه تیر و کمان
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